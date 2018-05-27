Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (6)

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP, ÖLDÜ
İzmit'in Sepetçiler Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk sahibi Mehmet Sargın (55), evinin çevresinde biriken yağmur sularını tahliye etmek için pompa kurdu. Sargın, pompayı çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapıldı. Sargın'ı gören yakınları, elektrik akımını kesip, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sargın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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