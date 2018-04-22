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Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 10:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yaşanan çatışmada 2 kişi yaralandı.Olay, Koaceli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1702.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yaşanan çatışmada 2 kişi yaralandı.
Olay, Koaceli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1702. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıslar silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladılar. Bu sırada dernek binasının önünde bulunan Samsunlular Dernek Başkanı Hasan T.’nin oğlu Furkan T. ve arkadaşı Tayfun T. isabet eden mermiler ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmaya karışan zanlıların olay yerinden kaçtığını belirledi. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde inceleme yaptığı sırada çatışmaya karıştığı tahmin edilen bir kişi ara sokaklarda pompalı tüfekle çevredeki iş yerlerine ateş ederek kaçtı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ve fişek bulundu. Çatışmada bir pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığını belirleyen polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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