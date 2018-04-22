Kocaeli’de sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yaşanan çatışmada 2 kişi yaralandı.
Olay, Koaceli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1702. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıslar silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladılar. Bu sırada dernek binasının önünde bulunan Samsunlular Dernek Başkanı Hasan T.’nin oğlu Furkan T. ve arkadaşı Tayfun T. isabet eden mermiler ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmaya karışan zanlıların olay yerinden kaçtığını belirledi. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde inceleme yaptığı sırada çatışmaya karıştığı tahmin edilen bir kişi ara sokaklarda pompalı tüfekle çevredeki iş yerlerine ateş ederek kaçtı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ve fişek bulundu. Çatışmada bir pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığını belirleyen polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?
Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum