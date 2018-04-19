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Kocaeli'de terör operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukların yer aldığı fotoğrafla ilgili çalışma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. isimli 10 kişi de adliyeye sevk edildi.

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