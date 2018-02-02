Kocaeli'de terör propagandası şüphelisi 9 kişi adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak, 'Zeytin Dalı' operasyonunu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan okul müdür yardımcısı F.O., özel güvenlik görevlisi A.A. ile A.Y., H.K., H.T., K.Ö., M.Ç., M.A. ve C.K. 'Türkiye Cumhuriyet Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılamak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. F.O., A.A., H.K., H.T., K.Ö., M.Ç. ve M.A. tutuklanırken, C.K. ve engelli olan A.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.