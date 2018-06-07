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Kocaeli'de TIR bariyerlere çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 02:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarptı.

Kocaeli'de TIR bariyerlere çarptı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarptı. TIR'ın dorsesinde yüklü konteyner de yola devrildi.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ethem Karataş yönetimindeki 41 YY 909 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, konteyner de yola devrildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, aracın ve konteynerin yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de TIR bariyerlere çarptıKocaeli'de TIR bariyerlere çarptıKocaeli'de TIR bariyerlere çarptı

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