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Kocaeli'de toprağa gömülü erkek ve kadın cesedi bulundu; 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir kadın ile bir erkeğin cesetleri araziye gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, adları açıklanmayan bir kadın ile bir erkeğin öldürüldükten sonra Kandıra yolu Kısalar köyü Açmalar mevkiinde gömüldüğü belirlendi. Arazide yapılan kazıyla çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlEmniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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