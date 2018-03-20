Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli’nin Gebze, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gebze, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınmış, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilmişti.

Karakoldaki işlemlerinin ardından şahsılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 7’sinin tutuklanmasına karar verilirken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.