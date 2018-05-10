Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da yaklaşık 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla evlere girildi. Özel Harekat polisleri uyarılara rağmen bazı kişilerin kapıları açmaması üzerine kapıları kırarak içeri girdi. Şüphelilerin yere yatırılarak üstleri aranırken, narkotik polisleri evlerin mutfağından çatısına, yatakların altından dolaplara kadar her yerde arama yaparken, köpekler de aramalara katıldı. Operasyonda 40 adet extacy uyuşturucu hap, 100 gram esrar, 1,62 gram metanfetamin, 38 gram kokain ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Bir yolcu otobüsü de durdurulurken, valizin içerisine gizlenen 3 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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