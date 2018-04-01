Kocaeli’de üzerlerinden extacy hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında üzerlerinden extacy hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan huzur uygulması sırasında üst aramlası yapılan 2 şahıs üzerinde 21 adet extacy hap ele geçirildi.
Polis ekiplerinin aramaları sırasında ceplerinden çıkan hapları yok etmeye çalışanan M.A. ve T.A. gözaltına alınarak, Tütünçiftlik Polis Karakolu’na götürüldü.
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