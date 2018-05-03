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Kocaeli'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kafasını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Kocaeli'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kafasını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Örgüt saflarında eylemlerde bulunduğu belirtilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlediği operasyonda Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kafasını kesen DEAŞ'lı terörist Fehed El Sacır yakalandı. Evde yapılan aramalarda Fehed El Sacır'ın elinde ÖSO askerinin kesik başının bulunduğu fotoğraflar bulundu. Fehed El Sacır tutuklanırken, derinleştirilen soruşturma kapsamında örgüt saflarında eylemlerde bulunan Suriye uyruklu Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref ve S.Ö.H de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Hamed Humsi İbrahim ve Burhan Adil Müşref tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ö.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Kocaeli'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandıKocaeli'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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