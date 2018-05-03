HABER

Kocaeli'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kafasını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kafasını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Örgüt saflarında eylemlerde bulunduğu belirtilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlediği operasyonda Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kafasını kesen DEAŞ'lı terörist Fehed El Sacır yakalandı. Evde yapılan aramalarda Fehed El Sacır'ın elinde ÖSO askerinin kesik başının bulunduğu fotoğraflar bulundu. Fehed El Sacır tutuklanırken, derinleştirilen soruşturma kapsamında örgüt saflarında eylemlerde bulunan Suriye uyruklu Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref ve S.Ö.H de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Hamed Humsi İbrahim ve Burhan Adil Müşref tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ö.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

AK Parti'de sürpriz adayAK Parti'de sürpriz aday
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısıErmenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.