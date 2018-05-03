Kocaeli'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kafasını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Örgüt saflarında eylemlerde bulunduğu belirtilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlediği operasyonda Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kafasını kesen DEAŞ'lı terörist Fehed El Sacır yakalandı. Evde yapılan aramalarda Fehed El Sacır'ın elinde ÖSO askerinin kesik başının bulunduğu fotoğraflar bulundu. Fehed El Sacır tutuklanırken, derinleştirilen soruşturma kapsamında örgüt saflarında eylemlerde bulunan Suriye uyruklu Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref ve S.Ö.H de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Hamed Humsi İbrahim ve Burhan Adil Müşref tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ö.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı
Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum