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Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı.

Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)

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