Kocaeli'nde atık tesisinde yangın

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-BAŞİSKELE-DHA KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, tesisin dış cephe kaplamaları zarar gördü. Yangın sabah saatlerinde, Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Açık alanda bulunan atıkların bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla başlayan yangını gören tesis çalışanları itfaiyeyi aradı. Kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Bu arada tesiste çalışan işçiler güvenlik amacıyla tesis dışına çıkarıldı. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen bazı tesis çalışanlarına ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangını söndürdü. Yangın sırasında tesisin dış cephe kaplamaları yanarak hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu adaya terlik dahi sokulmuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!
Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...
Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!
Muş'un İslamiyet öncesi tarihi gün yüzüne çıktı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum