HABER

Kocaeli'nde atık tesisinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-BAŞİSKELE-DHA KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-BAŞİSKELE-DHA KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, tesisin dış cephe kaplamaları zarar gördü. Yangın sabah saatlerinde, Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Açık alanda bulunan atıkların bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla başlayan yangını gören tesis çalışanları itfaiyeyi aradı. Kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Bu arada tesiste çalışan işçiler güvenlik amacıyla tesis dışına çıkarıldı. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen bazı tesis çalışanlarına ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangını söndürdü. Yangın sırasında tesisin dış cephe kaplamaları yanarak hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldüOtomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü
Kargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildiKargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.