HABER

Kocaeli'yi sağanak vurdu, 10 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 20:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti.

Kocaeli'yi sağanak vurdu, 10 kişi mahsur kaldı

Haluk TURGUT- Alişan KOYUNCU/ZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar nehre dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde konteyner ve ağaç üstlerine çıkan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi zodyak botla alınıp, kurtarılırken, diğer 7 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli il genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar yoğun yağışla nehre döndü. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis'in önünü de su bastı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye başladı. Birçok araç ve motosiklet de sular altında kaldı.
YOĞUN YAĞIŞTA 10 KİŞİ MAHSUR KALDI
Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üstlerine çıktı. Buralarda mahsur kalan 10 kişi, cep telefonuyla aradıkları yetkilerden yardım istedi. Arama- kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin zodyak botla ulaştığı bölgeden ilk olarak 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı. Diğer 7 kişiyi kurtarma çalışması sürerken, ekipler bölgedeki seralarda ve konteynerlerin içinde başka kimsenin olup, olmadığını da kontrol ediyor. Bu arada arama- kurtarma çalışmalarına destek için İstanbul'dan bölgeye bir helikopter de sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'yi sağanak vurdu, 10 kişi mahsur kaldıKocaeli'yi sağanak vurdu, 10 kişi mahsur kaldıKocaeli'yi sağanak vurdu, 10 kişi mahsur kaldı

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Kastamonu'da kaza: 11 yaralıKastamonu'da kaza: 11 yaralı
Ağrı'da 1'i sağ, 3 PKK'lı terörist ele geçirildiAğrı'da 1'i sağ, 3 PKK'lı terörist ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.