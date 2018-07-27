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Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde sağanak nedeni ile derenin yükselmesiyle sera, bağ ve bahçelerinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (2)

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde sağanak nedeni ile derenin yükselmesiyle sera, bağ ve bahçelerinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.
Ballıkkayalar mevkiinde sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, sağanak nedeniyle taşan derenin yükselen sularından kurtulmak için konteyner ve ağaçların üzerlerine çıktı. Mahsur kalan 9 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri ve 1 helikopter sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri mahsur kalan 9 kişiyi zodyak botlarla kurtardı.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (2)

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