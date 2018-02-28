HABER

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 06:13 | Son Güncelleme

Fabrika sahibi eşi iflas edince yurt dışına kaçtı, Katerina Çetin kayınbiraderi Mehmet Çetin ve ailesiyle Manavgat’a gitmek zorunda kaldı. Çetin, boşanma davasından 1 gün önce genç kadını ‘Aldatıyordu’ diyerek vahşice öldürdü.

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Antalya Manavgat’ta ikamet eden 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin, korkunç bir cinayete kurban gitti. Olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde karakola giden Mehmet Çetin, bir süre önce yurt dışına kaçan abisinin eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Katerina Çetin’in evine giden polis ekipleri 3 çocuk annesi Katerina Çetin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

BOŞANMA DAVASI VARDI

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, gözaltına alınan Mehmet Çetin ifadesinde, abisi Haydar Çetin’le birlikte 2 yıl önce Niğde’de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söyledi. Abisinin borçlarını ödeyemediği için yurt dışına kaçtığını anlatan Çetin “Ben de eşim, çocuklarım, abimin eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışmak için Manavgat’a geldim” dedi. Bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan yengesinin abisini aldattığını öne süren zanlı, Katerina Çetin’in buna kulak asmadığını iddia etti.

ÇOCUKLARI EVDEN ALDI

Ertesi sabah abisiyle boşanma davası görülecek olan yengesiyle aldatma nedeniyle tartıştıklarını kaydeden Çetin, tartışma sırasında genç kadını boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan Mehmet Çetin’in, cinayeti işlemeden önce 3 yeğenini alıp kendi evine götürdüğü, daha sonra tekrar genç kadının evine gidip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Mehmet Çetin’in sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra karakola gidip polise teslim olduğu anlaşıldı.

Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdıBir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı
Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!
2017'de 409 kadın öldürüldü!2017'de 409 kadın öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kadın cinayeti kadın cinayetleri Manavgat kayınbirader

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!

Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!

İlginizi Çekebilir

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!

Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Öğretmen sevgilisi kabusu yaşattı

Öğretmen sevgilisi kabusu yaşattı

Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar

Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kadına sarkıntılık etmiştir o da istemeyince boğdu...sana ne abinle de boşanıyormuş işte.. onca çocuk ne olacak şimdi...Bir de o insanların kültürü farklı..evlenmeyin onlarla o zaman.
Erkek olan adam olan kadına vurmaz , onu sever koklar kollar
Pisikolojilerimiz artık normal değil.
Sanamı kaldı kardeşinin namusunu korumak yurtdışına kaçacağına eşinin başında dursaydı şimdi kadın öldüğü için kendini savunamaz kesinlikle sen tecacüz etmeye kalkmışşsındır yengene oda karşı koyunca yarın mahkemede anlatıcam yaptıkları deyince seninde etekler tutuştu vede öldürdün yengeni
sanamı kaldı namus bekçiliği ,insan görünümlü cani
ulan davar bosanıyormus elbette kendıne yenı bıhayat kuracak sanamı dustu mılletın namusu serefsız
evlilik fiziken zaten bitmiş kagıt üzerinde de bitmek üzere abi ortada yok kayın birader namus derdine düşmüş.kardeşim gidene dur.kalanada git demeyeceksin Allah herkesin yolunu açık etsin diyeceksin.Abin gelsin kurtarsın şimdi seni.tabi gerçek amacında abinin namusumu oda muallakta...
senide boğsunlar hapiste. şerefsiz geber orlarda
yabanci kadina neden iftira atarsin,yalandir
Diğer Haberler
Kafelere polis denetimi

Kafelere polis denetimi

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Antalya’da 28 Şubat eylemi

Antalya’da 28 Şubat eylemi

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.