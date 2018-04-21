Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ın merkeze bağlı Karayün köyünde kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Karayün köyünde meydana gelen olayda köyde çiftçilik yapan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Yapmaz (55), çıkan tartışmada önce eşi Fatma’yı (47), ardından da gelini Hürü (27) ve oğlu Mustafa Yapmaz’ı (28) evde bulunan av tüfeğiyle vurdu. Olayı duyanların ihbarı üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma Yapmaz ve Mustafa Yapmaz Numune Hastanesine, Hürü Yapmaz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma Yapmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

30 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası tarafından öldürülen Fatma Yapmaz’ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından olayın yaşadığı köye getirildi. Yapmaz’ın tabutunun başına tülbenti konuldu. Öğle namazının ardından Yapmaz’ın cenazesi Karayün köyü Aziz Önder Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.