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Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

Kocası tarafından öldürülen ve daha sonra cansız bedeni çalılıklar arasına atılan kadının cenazesi yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alındı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp’tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, aynı zamanda kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istemişti.

Kocası tarafından öldürülen ve daha sonra cansız bedeni çalılıklar arasına atılan kadının cenazesi yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp’tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, aynı zamanda kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istemişti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmaların ardından Gül Gülizar Alyap’ın cansız bedeni Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan mezarlığın üst kesimlerindeki çalılıklar arasında bulunmuştu.
Jandarma ekipleri tarafından 22 gün sonra çalılıklar arasında çürümüş cesedi bulunan Gül Gülizar Alyap’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzerine yakınları tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’ne götürüldü. Cesedin bulunmasının ardından Kemal Alyap’ın sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Özkahraman’ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan sevgili her şeyi anlattı
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kemal Alyap’ın sevgilisi Güler Özkahraman ifadesinde, olay günü Kemal ve eşi Gül Gülizar Ayalp ile beraber arabayla dolandıklarını, Bağbaşı Mahallesi’ndeki mezarlığın yan tarafına geldiklerini, burada Kemal Ayalp’in pompalı av tüfeğiyle eşi Gül Gülizar Ayalp’i omzundan yaraladığını, eşini arabadan indirerek kafasına sıktığını daha sonra da eşinin cesedini de yol kenarında bulunan çalılıklar arasına sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Kaçarak evlenmiş
Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Gül Gülizar Ayalp’in ise yaklaşık 10 yıl önce Kemal Ayalp ile kaçarak evlendikleri ve 9 yaşında ve 5 aylık iki çocuklarının olduğu öğrenildi.
Sevgilisinin yanında iki çocuk annesi eşini öldüren Kemal Alyap’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor

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