Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren kadın, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede amacının eşini öldürmek olmadığını söyleyen kadın, kocasının 3 yaşındaki çocuğuna bile alkol kullandırmaya çalıştığını kaydetti. Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kocası Serkan F. arasında dün akşam saatlerinde çıkan tartışmada B.F. evdeki av tüfeğiyle kocasını vurmuştu. Gözaltına alınan B.F., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Şüpheli savcılık tarafından “eşi kasten öldürme” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe ifadesi alınan şüpheli B.F. olay anını anlattı. Namaz kıldığı sırada secdeye gittiğinde eşinin ayağı ile kafasına basarak, “Sen namaz kılsan ne olur kılmasan ne olur” diyerek küfür ettiğini kaydeden şüpheli B.F., “Namaz kıldığım için ses çıkarmadım, namazıma devam ettim. Daha sonra içeri gitti ben de namazı kıldıktan sonra içeri gittim. Sigara içiyordu, yanında silah vardı. Uyumadan önce ‘Ben şimdi bu silahla önce Yılmaz’ı, sonra annem ve babamı daha sonra ise sizi en son da kendi kafama sıkacağım’ şeklinde sözler söylemişti. ‘Hepinizi geberteceğim’ dedi. Uyumadan önce uyuşturucu madde kullanmıştı. Tüfek de başucunda bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

“Bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım”

Kocasının çocuklarına ve kendine daha önce de eziyet ettiğini belirten B.F., “Uyanınca kendisi tüfekle eylemde bulunmaması için tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı. Ben daha önce hiç silah kullanmadım, ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu” dedi.

“3 yaşındaki çocuğuma bile alkol kullandırmaya çalışıyordu”

Şüpheli olaydan önce eşinin kendisini birçok kez yaraladığını kaydederek, “14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirmişti. 8-9 defa kadın sığınma evine sığındım. 3 yaşındaki çocuğuma bile alkol kullandırmaya çalışıyordu. Evin ihtiyacını çalışıp ben gideriyordum. Benden sosyal yardım paralarını da zorla alıyordu. Bana zorla uyuşturucu madde veriyordu, onun yüzünden iki gün yoğun bakımda kaldım. Eşimin antisosyal kişilik bozukluğu vardı” ifadelerini kullandı.

Nöbetçi Hakimlik sorgusu tamamlanan şüpheli B.F., hakkında haftada 4 gün imza atmak şartı ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bırakılmasına karar verdi.