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Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 08:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzmir’in Bornova İlçesi’nde, Melisa K., tartıştığı eşi Erkut K.’yı bıçakla yaraladı.

Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı

Olay, dün gündüz saatlerinde Çamdibi Semti’nde meydana geldi. Erkut K. ile 2 yıl önce evlenen eşi Melisa K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Melisa K. bıçakla eşi Erkut K.’yı bacağından yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Erkut K.’yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Erkut K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Melisa K., ifadesi alınmak üzere Çamdibi Polis Merkezi’ne götürüldü. Melisa K. ifadesinde eşini yaralama kastının olmadığını belirterek, "Tartışma sırasında eşim beni darp etmeye başladı. Ben de bunun üzerine korkarak elimdeki bıçağı rastgele sallamaya başladım. Bu sırada eşimin yaraladığını gördüm. Onu kendimden uzaklaştırmak için yapmıştım, yaralama kastım yoktu" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Melisa K, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bıçak izmir Bornova

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kavga sırasında niye polisi aramak yerine bıçak ve ya silah aklınıza geliyor? Sonra da yaralama kastım yok öldürmek gibi niyetim olmadı diye savunma yapıyorsunuz. Herkesin elinde akıllı telefonlar ne işe yarıyor ...
bunu yapan erkek olsaydı vay haline... bırakın yaralamayı bir tokat atsa adamı 3 ay evden uzaklaştırıyorlar,niye serbest bırakılıyor ? bu başkalarına da kötü örnek olmaktır. elbette suçlu olan cezasını çeksin ama ayrımcılık ta olmamalı diye düşünüyorum
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