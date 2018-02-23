Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!

Sözcü’den Şeyma Ulusoy’un haberine göre film senaryolarını aratmayan olay geçtiğimiz yıl 1 Temmuz’da Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşandı.

İddianamede yer alan bilgilere göre; Sevim Yıldırım Hüyük ile Ali Hüyük'ün arası Ali Hüyük'ün İzel isimli başka bir kadınla birliktelik yaşamaya başlamasıyla bozuldu. Ali Hüyük sevgilisine ev tuttu ve burada da yaşamaya başladı. Eşi Sevim'in durumu öğrenmesiyle de çift arasında tartışmalar başladı. Hatta tartışmalara dahil olan İzel isimli ‘sevgili’ de birkaç kez Sevim Yıldırım Hüyük’ü dövdü.

ÇOCUĞU HASTALANINCA KOCASININ VE SEVGİLİSİNİN EVİNE GİTTİ



Çocuğuyla birlikte kendi evinde yaşamaya başlayan Sevim, 1 Temmuz 2017 tarihinde ise çocuğunun hastalanması üzerine, kocasından yardım istemek için eşiyle sevgilisinin birlikte kaldıkları eve gitti.

Apartmanın girişinde karşılaşan karı-koca yeniden tartışmaya başladı. Binanın önünde başlayan tartışma evde kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI SAVURDU KOCASINA SAPLANDI



İddanamede yer alan bilgilere göre de Sevim boğuşma esnasında masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak savurdu. Kocası Ali göğsüne aldığı bıçak darbesi ile olay yerinde can verdi. Kocasının sevgilisi İzel’in ise olay anında başka bir odada bulunduğu, sanık Sevim’in “Çabuk ambulans çağır” demesi üzerine ‘cinayetten’ haberdar olduğu ortaya çıktı.