Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre P.K. (33), kocası M.K.’yı (34) evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı.
Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
İHA
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Babasının ardından şimdi de kızı düştü! Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Yasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldı
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Ne olduğunu dahi anlamamıştı! Bahçesinde bulduğu canlıyı ölümden kurtardı
Objektif karşısında yarı çıplak!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 26 yorum