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Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 12:39 | Son Güncelleme

Ordu’da kocasını başka bir kadınla yakaladığı iddia edilen kadın, sinirlenip kavga edince 2 kişi yaralandı.

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre P.K. (33), kocası M.K.’yı (34) evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı.

Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ordu aldatma

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Adam suçludur,neden mi tedbirini alsana be adam,böyle laubalilik olur mu,otele götür,Giresuna git,ne biliyim ev kirala böyle terbiyesizlik olmaz
@miramen otelde yapınca terbıyesızlık olmuyormu
böyle bi kafa yapısı varmi. bu nasıl düşünce helal varken harama uçkur çözüyorsun:(
yazdığın yoruma, verdiğin akla bak!
nereye gotururse gotursun adam karinin mesajlarini okuyor gidecekleri yerini yazar kocasi yine bulur
@omersaglam2004 elbette terbiyesizlik,yalnız insan biraz tedbirli olur
@miramen olmaz
yaz kızım, 3 kamyon çimento, 5 ton kum....
erkeklerde şaşırdı iyice. aldatıyorsun ayrı olay. insan kendi karısının yatağında yapar mı yuh ya!
Bu işler sakat işler insanı şişler.
@saban.amac nerden biliyon
ölümlü olay olmadıkca haber yapmayın lütfen
Sorsan Adam diye geçinir.Ulan yazıklar Olsun...
ev kiralasana kardeşim
şerefli kadınmış başkası olsaydı gidip başka erkekle aldatırdı
Ne kadar iki yüzlüsünüz ya bunu bi kadın yapsa namussuz dersiniz demediğiniz laf kalmaz ama erkek yapınca çok normalmiş gibi otele götürseydinler bilmem neler.. Aldatmak erkeğe serbest mi bu ne çirkinlik ya
@semra_babacan_2016 ..kesinlilke haklısınız kadın için de erkek içinde zina haram ve büyük günahtır. ama malesef bir insanın annesi nin yaptığı zina babasının yaptığından çok ağırdır. zira edep güzeldir kadında olması daha güzeldir. bu erkeğe serbest anlamı taşımaz ama.
ne nerdeyim?bu kadın kim?biz kimiz?hemen salağa yatıcan uyanık ol:))))
EVLI BARKLI ADAM ÇOLUĞUNUN ÇOCUĞUNUN GİRDİĞI EVDE ZİNA NE DEMEK
alan razıysa veren razıysa sorun yok
erkek eşine sadık olur
@tr_d2 GERÇEKTENMİ. BABANMI DEDİ LA.)))))))))))))))))))))))))
olurmu yatağın diğer kenarınada karısını almalıydı. bizde daha neler duyacagız derdik.???!!!!
aldatıldım kusura bakma hanımım :) kandırdırlar beni
kadında utanma yok evli erkeklerle birlikte olan çok kadın var
dünyanın civisi cıkıyor.aldatan intihar ölüm haberleri anca
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