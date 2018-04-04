Köfte hırsızı tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde girdiği bir lokantada karnını doyurduktan sonra köfte çalan hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi’nde bir lokantaya giren şahıs, karnını doyurduktan sonra pişirilmeye hazır köfteleri çalıp kaçtı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şahsın M.P.(43) olduğunu tespit etti. 24 saat geçmeden yakalanan M.P. ifadesinde suçunu itiraf etti. Malkara Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve daha önce sabıkasının bulunduğu öğrenilen M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.