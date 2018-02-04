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Kokoreççide çirkin görüntüler! O polisin silahına el kondu

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Karaman'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediği iddiasıyla garsonu tokatlayı tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E.’nin tabancasına el kondu. Karaman Valiliği, E.E. ve olayı karışan diğer polis memuru B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için müfettiş istendiğini açıkladı.

Olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi’nde meydana geldi. Konya'da görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman’da, iki meslektaşlarıyla birlikte, Fatih Taşkıran’a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre ’Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?’ diyerek kulağını çekip tokat attı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran E.E.’ye, ’Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?’ diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran’ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran’ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

TABANCASINA EL KONULDU

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.’nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı. Valilik dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman polis

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
İçişleri Bakanı vurun kırın,indirin,arkanızdayım,dedi.Dedi ama bunu "UYUŞTURUCULARI İNDİRİN " anlamında söyledi:KOKOREÇÇİLERİ değil...
@n_ciftci0655 NOOLUCAK İNDİRDİKLERİNİN YANINA 2 KÜÇÜK POŞET İÇİNDE UYUŞTURUCU BIRAKIRLAR,KOKOREÇÇİ ADI ALTINDA TORBACILIK YAPIYORLARDI DİYECEKLER ÇOK MU ZOR POLİS İÇİN.
eline silah geçince..... şımaran türk polisi normal
Habere bakılırsa gereksiz ve saçma sapan davranışlar ve tepkiler. Ruh sağlığı bozuk insanlardan polis, asker ve güvenlikçi olmaz. Gerçi kimin sağlıklı.? O da ayrı bir konu ama.!
ne günlere kaldık ya rab.
FETÖCÜSE DEFTERİNİ DÜRSÜNLER HAKKIYLA KOMSER OLMUŞ DEYİLDİR 100 SORUNUN 95 Nİ ÇALIP POLİS KOLEJİNE GİDEN HAİNLERDENDİR MUHAKKAK ÇÜNKÜ ORTALIK BU HAİNLERDEN DOLU GERÇİ BİR ÇOĞU HAKETTİKLERİ YERDE LER AMA YETERSİZ BUNLAR ASKERİ LİSELER POLİS KOLEJLERİNİ İSTİLA ETMİŞLER ELE GEÇİRMİŞLE 15 TEMMUZDA DARBE YAPACAK KADAR BAYA ÇOKLAR BU HAİN HIRSIZ HAKKI OLMADAN BU YERLERE GELEN KANI BOZUK FETÖCÜLER NASIL TEMİZLENECEK LA KANIBOZUK KOMSER ESNAFA SİLAH ÇEKMEK NEYİN NESİ HAİN OĞLU HAİN O ADAMIN ÖDEDİYİ VERGİYLE AYLIK MAAŞ ALIYORSUN KANI BOZUK SİZİ BU HALE GETİREN HOCA BOZUNTUSU FETO ER GEÇ HESAP VERECEK
bu nasıl bir kafa, vatandaşını koruması gereken bir devlet memuru ,böyle gereksiz yere silah çekebilirmi,böyleleri , güvendimiz,bizi koruması için sıgındımız polis teşkilatının içinde yer almamalı
Olay bu kadar basit ve sıradan değildir bence. Mynet yanlı ve kasıtlı habercilik yapıyor. Bizim sazanlar da hemen atlıyor
ülkemizde herkes mafya artisliğinde,
Sen bizi verdiğimiz vergilerden para kazanıyorsun biizi korumakla hükümlüsün bizim sana aldığımız silahı başımıza dayat diye alınmadı sana verilen bizim para haram zehir zıkkım olsun
bakanlarına bakarsanız durumu hemen çözersiniz
meslekden men edilmeli
polsin şirazesi kaymış bunların polislerin içinden temizlenmesi lazım.
BU GİBİ MAKAMLARA GELECEK İNSANLARIN İYİCE ARAŞTIRILIP AİLE DURUMU SAĞLIK DURUMU PARAYA ZAAFI VARMI YARIN BİRGÜN YILDIZLAR ÇOĞALDIKÇA MAKAMDA YÜKSELECEK EMNİYET MÜDÜRLÜYÜNE KADAR ÇIKACAK BÖYLE PİSİKOLOJİSİ BOZUK İNSANLARIN EMRİNDE POLİS GÖREV YAPACAK HELAL SÜT EMMİŞ NAMUSLU POLİSLERE EMİR VERİP YANLIŞ KARARLAR ALACAK BİRİ İYİCE HER YÖNDEN ARAŞTIRILIP GÖREVE BAŞLATILMASI YOKSA ALLAH MUHAVAZA UYUŞTURUCU BARONLARININ HIRSIZLIK KAPKAÇ KADIN TİCARETİNİN İSTEDİYİ TİPLERE UYĞUN BU KOMSERLİK MAKAMI KOMSERRLİK YAPACAK KİŞİLER ÇOK ÖNEMLİ EMİRLERİNDE YÜZLERCE NAMUSLU POLİSLERDE REZİL OLUR VALLA DÜRÜT OL
Görüntülerden (yargısız infaz yapmak istemem ama) alkollü olduğu izlenimi verdi. Kabul edilemeyecek bir durum.
mesajlarım niye yayınlanmıyor
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