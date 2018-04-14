Koku yayılan evde ölü bulundu

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ağır kokuların yayıldığı evde Yüksel Efe'nin cansız bedeni bulundu.
Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Hürriyet Mahallesi'nde bir evden ağır koku gelmesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polisler, çilingir yardımıyla maske takarak girdikleri evde bir süredir kendisinden haber alınamadığı ileri sürülen ve yalnız yaşadığı öğrenilen Yüksel Efe'nin cansız bedenine ulaştı. Solunum yolu rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Yüksel Efe'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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