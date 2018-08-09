Koli bandı ile bağlanan kadın için polis harekete geçti

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de psikolojik rahatsızlığı olan Cezayir uyruklu Amine A., yakınları tarafından hastaneye götürülürken kaçınca, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Olaya tanık olanlar ise kadının kaçırıldığı düşüncesiyle polise ihbarda bulundu.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan Cezayir uyruklu Amine A., yakınları tarafından hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirildi. Yolda araçtan inen ve kendisine zarar vermeye başlayan Amine A.'nın eli ile ayaklarını koli bandıyla bağlayan yakınları yeniden araca bindirdi. Bunu görenlerde birinin kaçırıldığını düşünerek polis haber verdi. Polis ekipleri otomobili Kaleiçi semtinde durdurdu. Olayın anlaşılmasının ardından polis ekiplerince Cezayirli hastanın eli ve ayağındaki koli bandı çıkarılarak polis ekiplerince hastaneye götürüldü.
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