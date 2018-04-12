Kolombiya’da motosiklet at arabasına çarptı: 1 ölü

Kolombiya’da aşırı sürat yapan bir motosiklet, at arabasına çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya’da dönüş yapmakta olan at arabasına çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü metrelerce sürüklenirken, aracın da at ve araba kısımları ayrıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi.
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