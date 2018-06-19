Kolombiyalının evinde uyuşturucu bulundu

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Küçükçekmece’de bir eve düzenlediği operasyonda valizde ve kahve paketleri içinde 5 kilo 263 gram kokain ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarla bir kişinin evinde uyuşturucu madde sakladığını belirlemesi üzerine 11 Haziran’da şüphelinin Küçükçekmece’de bulunan evine operasyon düzenledi. Polis evde bulunan Kolombiya uyruklu 30 yaşındaki J.G.R.’yi gözaltına aldı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda bir valizin içine ve valizde bulunan kahve paketlerine zulalanmış 10 parça halinde toplam 5 kilo 263 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli J.G.R. Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kolombiya uyruklu J.G.R. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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