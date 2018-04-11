HABER

Koltuk değnekleri ile akülü tekerlekli sandalyeleri çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bedensel engelli Faruk Eryılmaz'ın (52) evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bedensel engelli Faruk Eryılmaz'ın (52) evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı. Eryılmaz, akülü tekerlekli sandalyesini çalanlara seslenip, "Elinizi vicdanınıza koyun, tekerlekli sandalyemi getirin" dedi.

Salihli ilçesi Yörük Mahallesi'nde oturan Faruk Eryılmaz'ın, 15 yıl öce geçirdiği tarafik kazasının ardından belden aşağısı felç oldu. Eşi ve otizmli çocuğu ile yaşayan Eryılmaz, o tarihten beri yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürüyor. Eryılmaz'ın 'Elim, ayağım" dediği akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri geçen 7 Nisan'da evinin önünden çalındı. Eryılmaz, polise şikayetçi oldu. Hırsızlık olayının ardından evden çıkamaz hale geldiğini belirten Faruk Eryılmaz, "Apartmanın önüne bıraktığım akülü tekerlekli sandalyem 1 saat sonra döndüğümde yerinde yoktu. Önce birinin şaka yaptığını zannettim. Ancak, bulamayınca çalındığını anladım. Kimseye muhtaç olmadan, akülü tekerlekli sandalyemle kendi işlerimi görebiliyordum. Aracımı çalanlara sesleniyor; 'Elinizi vicdanınıza koyun, tekerlekli sandalyemi geri getirin' diyorum" diye konuştu.

"ALLAH KORKUSU VARSA ÇALAN KİŞİ GERİ GETİRİR"

Eryılmaz'ı evinde ziyaret eden Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk de "Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Faruk Eryılmaz ve otizmli oğlu Fatih Eryılmaz, aynı zamanda dernek üyemiz. Bizler, sivil toplum kuruluşları, dernekler olarak engelli vatandaşlarımız için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için mücadele ederken bir vicdansızın gelip engelli vatandaşımızın akülü aracı ve koltuk değneklerini çalması akıl alır şey değil. Mağdurun eşyası çalınmaz. Bu arkadaşımızın sadece akülü aracı değil, koltuk değnekleri değil, aslında ayakları çalındı. Üyelerimize bu araçları temin edebilmek için binbir güçlüğü aşıyoruz. Bu nasıl bir vicdansızlık. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah korkusu varsa, çalan kişi bu aracı geri getirir. Bu arkadaşımızın mağduriyeti giderilmeli. Çünkü arkadaşımızın sokağa çıkmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Öte yandan polis, Eryılmaz'ın tekerlekli sandalyesi ve koltuk değneklerini çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.