Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Ünversitesinde öğrenci olan genç kız, akşam saatlerinde şehir merkezine inmek için otostop çekti. Otostop çeken genç kız, S.S. adlı şahsın otomobiline bindi. Şehir merkezine seyir halinde olan S.S. daha sonra aracını ıssız bir alana yönlendirdi. Otomobilini karanlık ve kimsenin olmadığı bir alana çeken S.S., genç kızı taciz etmeye başladı. Korku dolu anlar yaşayan genç kız, S.S.’nin kolunu ısırarak otomobilden kaçabildi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan üniversiteli genç, durumu polis ekiplerine haber verdi.
POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI
Genç kızın ifadesi üzerine şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, S.S.’yi ikamet ettiği yere operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
AİLESİ YÜZÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTI
Üniversiteli genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye getirildiğinde ailesi yüzünü örtmeye çalıştı.
İHA
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
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