HABER

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

Bolu’da üniversiteden şehir merkezine inmek için otostop çekerek bindiği aracın sürücüsü tarafından ıssız bir alana götürülerek tacize uğradığını iddia eden genç kız, şahsın kolunu ısırarak kurtuldu. Olayın ardından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Ünversitesinde öğrenci olan genç kız, akşam saatlerinde şehir merkezine inmek için otostop çekti. Otostop çeken genç kız, S.S. adlı şahsın otomobiline bindi. Şehir merkezine seyir halinde olan S.S. daha sonra aracını ıssız bir alana yönlendirdi. Otomobilini karanlık ve kimsenin olmadığı bir alana çeken S.S., genç kızı taciz etmeye başladı. Korku dolu anlar yaşayan genç kız, S.S.’nin kolunu ısırarak otomobilden kaçabildi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan üniversiteli genç, durumu polis ekiplerine haber verdi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Genç kızın ifadesi üzerine şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, S.S.’yi ikamet ettiği yere operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

AİLESİ YÜZÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Üniversiteli genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye getirildiğinde ailesi yüzünü örtmeye çalıştı.

İHA

Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Komşu kızına ahlâksız teklif!Komşu kızına ahlâksız teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz taciz haberleri Bolu bolu taciz genç kız otostop

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kusura bakmayın ama kız kendi kaşınmış, özgür ayağına yatıp otostop çekiyorlar böyle cinsel açlık yaşayan bir toplumda sen bir otostopçu değil yol kenarında ki hayat kadınları gibi görülürsün
Bu devirde otostop??!!... Kızım devir kötü, paran yoksa otur oturduğun yerde. Macera aramışsın.
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.