HABER

Kolunu makineye kaptıran işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasında kolunu sac bükme makinesine kaptıran Murat Karter (45) yaşamını yitirdi.

KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasında kolunu sac bükme makinesine kaptıran Murat Karter (45) yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Karter sac bükme makinesini sacı yerleştirirken kolunu kaptırdı. İşçiler makineyi durdururken, 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan Murat Karter kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Murat Karter'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Karter'in cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?
Yasak aşk cinayeti kan dondurdu!Yasak aşk cinayeti kan dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.