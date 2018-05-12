Kolunu makineye kaptıran işçi öldü

KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasında kolunu sac bükme makinesine kaptıran Murat Karter (45) yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Karter sac bükme makinesini sacı yerleştirirken kolunu kaptırdı. İşçiler makineyi durdururken, 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan Murat Karter kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Murat Karter'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Karter'in cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.
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