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Kolunu makineye kaptıran işçi öldü / Fotoğraf

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Kolunu makineye kaptıran işçi öldü - Fotoğraf

Kolunu makineye kaptıran işçi öldü / Fotoğraf

Kolunu makineye kaptıran işçi öldü - Fotoğraf

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