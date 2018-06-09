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Kolunu pres makinesine kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, bir kereste fabrikasında işçi Sezgin Taşkın'ın (40) sol kolu pres makinesine sıkıştı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, bir kereste fabrikasında işçi Sezgin Taşkın'ın (40) sol kolu pres makinesine sıkıştı. Arkadaşları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Taşkın, hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Adapazarı Karasu Caddesi üzerindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi Sezgin Taşkın pres makinesine kereste koyduğu sırada sol kolunu makineye kaptırdı. Arkadaşları durumu fark edince hemen makineyi durdurdu. Taşkın'ın kolu dirsek kısmına kadar makineye sıkıştı. İşçilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekibi fabrikaya geldi. İtfaiye ekibi makinenin düzeneğini, arasına demir koyarak ayırdı. Yaralanan kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Sezgin Taşkın'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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