KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan 3 farklı çalışmada 5 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman kent merkezine girişte farklı tarihlerde yapılan 3 farklı yol uygulamasında durumundan şüphelenilen araçlar durdurularak arandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 3 araç içerisinde yapılan aramalar neticesinde toplam 5 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı olarak Y.P., Z.C., F.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.