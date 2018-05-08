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Komando Tugayı'nda PKK propagandası yapan ere 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ 1’inci Komando Tugayı’nda askerlik görevini yaparken, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen Cedi S.’ye (22) 10 ay hapis cezası verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 1’inci Komando Tugayı’nda askerlik görevini yaparken, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen Cedi S.’ye (22) 10 ay hapis cezası verildi.
Kayseri’de 17 Aralık 2016’da, çarşı iznine giden askerleri taşıyan otobüse, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırısı sonucu 14 askerin şehit olduğu, 56 kişinin yaralandığı olay sonrası, 1’inci Komando Tugayı’ndaki askerler, silah arkadaşlarını anmak için, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde koğuşlar bölgesine geldi. İddiaya göre, tugayda er olarak görev yapan ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Cedi S. ‘Asker şehit olmaz, ölür’ ve ‘PKK mensupları terörist değil gerilla’ diye tepki verdi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası tugayda bulunan askerler, Cedi S. hakkında şikayette bulundu. Cedi S. hakkında, terör örgütü ‘PKK propagandası yapmak’ suçundan Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık Cedi S. duruşmaya Bingöl’den, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy verdiğini daha önce söylediğini belirten Cedi S., “Koğuşta daha önce 1 kez HDP’ye oy verdiğimi söyledim. Bundan dolayı da bana cephe aldılar. PKK’ya destek olduğumu asla söylemedim. Marşı neden okumadın dediklerinde, ‘Okumaktan sesim kısıldı görmüyor musunuz? Ben de okudum’ dedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. PKK propagandası yapmadım. Beraatimi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu sanık Cedi S.’nin ‘terör örgütü PKK propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapsine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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