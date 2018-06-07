Komandolar, El-Bab'dan Tokat'a döndü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 180 komando, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevlerini tamamlayarak kente döndü.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Niksar ilçesinde konuşlanan ve 'Kurtlar' diye adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 180 komando, 6 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda görevlerini tamamlayan komandolar, dün Tokat'a döndü. Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda düzenlenen törene askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen törende, komandolar aileleri ve çocuklarıyla buluşmanın sevincini yaşadı.
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