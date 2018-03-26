HABER

Komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Komandolar, dağlık alanda mayın arama köpekleri zarar görmesin diye köpekleri sırtlarında taşıdı.Şemdinli Balkayalar’da sınıra sıfır noktasında komandoların operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıyor

Komandolar, dağlık alanda mayın arama köpekleri zarar görmesin diye köpekleri sırtlarında taşıdı.
Şemdinli Balkayalar’da sınıra sıfır noktasında komandoların operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yüksek dağlık ve kayalık arazide onlara eşlik eden ve hatta bazen onlarca askerin hayatını kurtaran mayın arama köpekleri hem komandolar tarafından hem de vatandaş tarafından çok seviliyor. Çok sevilen mayın arama köpekleri dağlık alanda zarar görmesin diye komandolar tarafından sırtlarda taşınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıyor

Komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü

Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.