HABER

Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 8 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2010 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2010 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 8 şüphelinin sınav sorularını daha önceden elde ettiği ve bu şekilde sınavdan yüksek not alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için görev yaptıkları 8 ilde operasyon başlatıldı.

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı iddiasıGelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı iddiası
Saç saça kavga eden kadınları erkekler ayırdıSaç saça kavga eden kadınları erkekler ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.