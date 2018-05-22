Komşu ailelerin levyeli kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada başına demir levye ile vurulan Salih B. yaralandı. Polis kavgaya karışan baba-oğlu ise gözaltına aldı.

Kavga, akşam saatlerinde Türk Meydanı Mahallesinde meydana geldi. Birbirleriyle komşu Emrah G. ile Salih B., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla demir levye ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında levye ile başına vurulan Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralanan Salih B.'yi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Salih B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Mehmet G. ile oğlu Emrah G.'yi gözaltına alındı.

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