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Komşu ailelerin taşlı sopalı kavgasında 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, komşu iki aile arasında kız verme yüzünden çıkan, taşların ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, komşu iki aile arasında kız verme yüzünden çıkan, taşların ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde, birbirine komşu Yılmaztaş ve Eker aileleri arasında, kız alıp verme yüzünden dün gece tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taşların ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, polislerin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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