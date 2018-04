Komşu çocuklarıyla kavga eden gencin parmağını kestiler

Evinin önünde kardeşlerini kurtarmak için yaklaşık 8 kişinin arasına dalan 19 yaşındaki Kayacan Durakal, “Satır” diye tabir edilen bıçakla saldırıya uğradı. Durakal, boynu kesilmesin diye elini araya koyduğu esnada serçe parmağına isabet eden bıçak serçe parmağını kopardı. Bu olay akla Japon mafyası Yakuzalar’ın ceza yöntemini akla getirdi.

Ankara’da üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Kayacan Durukal, kavga ettiği kişiler tarafından Japon mafyası Yakuzalar gibi korkunç bir ceza verildi. Durukal, iki küçük kardeşine karışan grubu görünce olayı ayırmak üzere evin önüne indi. Durukal ne yapsa da sakinleşmeyen grup, 2 çocukla birlikte Durukal’a saldırdı. Saldırganların arasından biri “Satır” diye tabir edilen bıçağı çıkartıp küçük çocuğun üzerine gidince, ağabey Durukal kendini tutamadı ve bıçaklı kişiye saldırdı. Daha sonra grubun hedefi olan ağabey Durukal, ismi belirlenemeyen bir şahsın “Satır”lı saldırısına uğradı. Durukal, boynuna doğru gelen “Satır”ı önlemek için elini araya koydu ve o hamlesiyle boynunu kurtardı. Fakat “Satır” Durukal’ın serçe parmağına isabet etti ve parmağı koptu. Ardından hemen hastaneye kaldırılan ve dört saat kadar ameliyatta kalan Durukal’ın parmağı dikilirken, gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Durumu zor olan ailenin yardımına koşan ve davayı üstlenen avukat Meltem Banko, “Mağdur babası aracıyla bana ulaştı. Kendisinin babası uzun yıllardır babam ile çalışmış. Olaydan böylece haberdar oldum. Haberi aldığım gibi ciddi bir reaksiyon gösterdik. Açıkçası kabul edilemez bir durum. Çünkü adam öldürmeye teşebbüs var” dedi.

“Organize suç çetesini çökerteceğiz”

Suçluların sokaklarda satırlarla gezdiğini belirten Banko, “Müvekkillerimin can güvenlikleri tehlikede. Röportajı evlerinde veremediler. O derece zor bir durumdalar. Çocuğun parmağı infaz edercesine kesiliyor. Ben şok içerisindeyim. Kolluğa gidiyorlar, kollukta bu kişilerin herhangi bir şekilde tutuklanmasına yönelik bir girişim söz konusu değil. Aile, o gün baba izinli olmasaydı küçük iki çocuğun öldürüleceğini açık bir şekilde ifade etti. Hiçbir şekilde olayın peşini bırakmayacağız. Organize suç çetesini çökerteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu tam bir rezalet ve skandal”

Sokakta bu çocukların infazını gerçekleştirmeye teşebbüs eden bu çeteyi adalete teslim edeceğini vurgulayan Banko, “Ailenin ekonomik durumu çok zayıf. Aile biz orada yapamayız, diyor. Ekonomik durum kötü diye bunu da gerçekleştiremiyorlar. Bu sebeple koruma kararı çıkartacağız. Çok üzgünüz kelimeler kifayesiz kalıyor. Kasten yaralama var ve bu silahla işlenmiş. En önemlisi adam öldürmeye teşebbüs var. Satırla boynu kesilmeye çalışılıyordu. Mağdur kendini korumak için elini öne attı ve parmağı kesildi. Müvekkillerim orada kiracı ve sürekli baskı görüyorlar. Sen konuşamazsın diyorlar. Kiracı oldukları için resmen hak arama özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Bu tam bir rezalet ve skandal” diye konuştu.

“Biz tutuklu yargılama talebinde bulunacağız”

Avukat Meltem Banko konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Biz olayın aydınlatılması için her şeyi yapacağız. Olay yerindeki tüm kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep edeceğiz. Herhangi bir tutuklama yok. Delillerin karartılması söz konusu. Bu sebeple biz tutuklu yargılama talebinde bulunacağız.”

“Biri kardeşimin sırtına ‘Satır’ vurmaya çalıştı ve ben onu gördüğüm an balkondan atlayıp çocuğun üzerinde gidip onu düşürdüm”

Parmağı kesilen Kayacan Durukal, “Bu sene üniversiteye hazırlanıyordum. Olayın olduğu gün hastaydım ve evdeydim. Kardeşlerim evin aşağısında oturuyordu. Birileri kardeşlerime sataşıyordu. Ben araya girince, bana sataşmaya başladılar. Tartışma hararetli şekilde arttı. Küçük kardeşlerim dayımı falan çağırmış. Bu kişiler dayımı çekmeye falan başladılar. Hemen ardından bize dalmaya başladılar. Yaklaşık 8 kişiydiler. Biri kardeşimin sırtına ‘Satır’ vurmaya çalıştı. Onu gördüğüm an balkondan atlayıp çocuğun üzerinde gidip onu düşürdüm” diye konuştu.

“Kardeşimi kurtarayım diye arkamı dönerken yüzüme satır salladılar ve elimi araya koydum aldığım darbeyle yere düştüm. Yaklaşık 40 saniye baygın yerde kaldım”

Başka bir çocuğun kendisine satır salladığını ve kolunun yaralandığını anımsatan Durukal, “Kalkıp ona da vurdum yere düştü. Tekrar kardeşimin üzerine birinin gittiğini gördüm kardeşimi kurtarayım diye arkamı dönerken yüzüme satır salladılar. Elimi araya koydum ve yere düştüm. Yaklaşık 40 saniye baygın yerde kaldım. Dayımlar falan yardıma koştu. Annem bağırmaya başladı. Elim şuan iyi ama eskisi gibi olmayacak. Ben bu kişilerden davacıyım ve sonuna kadar gideceğim” dedi.

“O anki ruh halini yaşamayan bilemez”

Kayacan Durukal’ın babası ise o anları şöyle anlattı:

“O gün işe gidemedim evdeydim. Benim çocuklarım kavgacı değil. Böyle insanlar yüzünden bizi de kötü edeceklerdi. Eserleri ortada. Bu çocuklar halka hala tehditlerde bulunuyorlar. Ben davacıyım. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugün bize yapan yarın başkasına ne yaparlar Allah bilir. O anki ruh halini yaşamayan bilemez.”

"Bunu kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum"

Anne Sibel Durukal ise “Ben onların kavga ettiklerini hiç görmedim. Oğlumun çağırmasıyla olay yerine geldim. Geldiğimde her tarafta kan vardı. Oğlum parmağı kopmuş halde yerdeydi. Bunu kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum. Çocuğumun eli çok kötü bir haldeydi. Kalıcı bir hasar olacak elinde. Oğlum fen lisesi öğrencisi ve üniversiteye hazırlık okuyor. Yıllardır oğlum okulla mücadele etti. Tam sınav zamanı bu oldu. Bunun cezasını çeksinler. Ben o kan sahnesini, korkunç şeyin kimseye bir daha olsun istemiyorum. Parmağı gitmiş bir haldeydi. Oğlumla birlikte 6 gün hastanede yattım. Tek başına lavaboya bile gidemiyor. Karakola gittim. Olayın seyrini öğrenmek için ve onların serbest bırakıldığını öğrendim. Bunların bir meselesi falan yok. Toplanmışlar kendi aralarında korku imparatorluğu kurmuş insanlar” şeklinde konuştu.

Kayacan Durukal’ın küçük kardeşleri ise o anlarda çok korktuklarını ve zanlıların hak ettikleri cezaları almalarını istediklerini belirttiler.