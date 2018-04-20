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Komşu sayesinde istismar gün yüzüne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Tortum ilçesinde, akrabası olan Y.A.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Tortum ilçesinde, akrabası olan Y.A. (11) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan İbrahim Y. (77) hakkında 'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan 27 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 34 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Duruşmada, istismar olayının ortaya çıkmasını sağlayan komşu Y.G. tanık olarak dinlendi. Y.G., "Çocuğun oradan çıkmasını sağlamak için sanığın evine gittim ve beklemeye başladım. Çocuk çıkmayınca içim içimi yedi. Benimde çocuklarım var. Daha sonra gelip eşime haber verdim" dedi.
Tortum ilçesinde yaşayan Z.A., okul müdürü O.G.'den, oğlu Y.A.'nın, aynı mahallede oturdukları 3 çocuk babası akrabaları, çiftçi İbrahim Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Anne Z.A., 6 Kasım 2017 tarihinde, Derekapı Jandarma Komutanlığı'na başvurup, oğluna yönelik istismarı anlatarak, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan İbrahim Y., sevk edildiği savcılıktaki sorgusunda, mağdur Y.A.'ya 2 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. İbrahim Y. tutuklanarak cezaevine konulurken, Y.A.'nın ise Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvuruldu. Lokantada yemek yediği sırada karşılaştığı İbrahim Y.'nin, kendisine para gösterdiğini anlatan Y.A., "Yemek yediğim sırada bana, para gösterdi. Ben, ne dediğini anlamadım. Daha sonra Kur'an kursuna ait lavaboya gittim. İbrahim Y. arkamdan geldi. Tuvalette bana cinsel istismarda bulundu ve 50 lira verdi. Bu olaydan 2- 3 gün sonra terziden aldığım pantolonu İbrahim Y.'nin evine götürdüm. Evde kimse olmadığını söyleyerek, beni içeri aldı. Yine aynı şeyleri yaptı. Bunları yaparken, kapı kilitliydi" diye konuştu.
'KÖYDEKİ ÇOCUKLARA FARKLI HİSLERİ VARDI'
İbrahim Y. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen İbrahim Y. kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Duruşmada istismar olayının ortaya çıkmasını sağlayan Y.A.'nın okuduğu okul müdürünün eşi Y.G. tanık olarak dinlendi. Y.G., İbrahim Y.'nin köydeki çocuklara farklı hislerinin olduğu yönündeki söylentilerden haberdar olduğu için Y.A.'yı yanında gördüğünde şüphelendiğini anlattı. Sesi titreyerek olayları anlatan Y.G., şunları söyledi:
"Ben terasa odun almaya çıkmıştım. İbrahim Y. ile Y.A.'yı birlikte gelirken gördüm. Köyde İbrahim Y.'nin çocuklara karşı farklı hislerinin olduğunu konuşuluyordu, eşi bile söylüyordu. Çocukla birlikte eve gittiklerini görünce şüphelendim çünkü İbrahim Y.'nin eşinin evde olmadığını biliyordum. Onları takip ettim, çocuğu alıp eve girdi. Ben de evlerinin orada ceviz ağacını bahane ederek gittim. Kapının önünde çocuğun çıkmasını bekledim. Y.'nin ayakkabıları kapının önündeydi ve evin ışıkları yanmıyordu. Y. çıkmayınca içim içimi yedi, tedirgin oldum. Beklemeye devam ettim, sanığın eşinin evde olmadığını bile bile 'Babanne babanne' diye seslendim. Aradan 5 dakika geçtikten sonra sanık evden çıktı. Bağırmama sinirlenmişti 'Ne var?' dedi. Çocuğun oradan çıkmasını için bunları yaptım. Benim de çocuklarım var. Daha sonra eve geldim, hemen eşimi aradım. Eşimin telefonu kapalıydı. Bu kez büyük çocuğumu yanıma alarak oraya gittim. Y., evden koşarak çıktı. Akşam eşime anlattım, o da çocuğun ailesiyle görüştü."
34 YIL HAPSİ İSTENDİ
Duruşma savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında 'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 27 yıl 3 aya kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 34 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mağdur çocuğun avukatı Tolga Terzioğlu, İbrahim Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Duruşma sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi.

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