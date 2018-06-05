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Komşular arasında park kavgası çıktı: Biri polis, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 23:06 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, komşular arasında araç park etme nedeniyle  çıkan kavgada, 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Komşular arasında park kavgası çıktı: Biri polis, 5 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de karışması sonucu taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede gerginliğe yol açan kavgayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, birbirlerine saldıran her iki komşuyu ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1'i polis, 5 kişiye isabet etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Komşular arasında park kavgası çıktı: Biri polis, 5 yaralıKomşular arasında park kavgası çıktı: Biri polis, 5 yaralı

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