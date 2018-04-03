Komşuları haber verince acı gerçek ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Ramazan Paşa Mahallesi 27 Sokaktaki evinde tek başına yaşayan Abdi Sarısoy’dan (67) 4 gündür haber alamayan komşuları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Sarısoy’un evine gelen polisler zile basmalarına rağmen kapıyı açtıramadı. Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. İçeri giren ekipler, Sarısoy’u kanepenin üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarısoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarısoy’in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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