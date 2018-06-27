Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Germencik’e bağlı Ortaklar beldesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kapı dibi komşu olan ve aralarında daha önceden de tartışmaların yaşandığı öğrenilen iki aile arasında çocuk meselesi yüzünden yine tartışma çıktı. Hamza A.’nın (17) dövüldüğü iddiası üzerine iki aile sokak ortasında tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfekle geri gelen Emrullah A. (19) rastgele ateş açtı. Çıkan kurşunların isabet ettiği Erol Aysan K. (50) ve Alim K. (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol Aysan K.’nın oğlu Süleyman K. (17) ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda darp edilerek yaralanan Hamza A’nın babası Aydın A., cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Emrullah A’yı 09 TK 584 plakalı aracına bindirerek olay yerinden ayrıldı. Hayatını kaybeden Erol Aysan K.’nın cesedinin üzerinden aracıyla geçtiği ileri sürülen Aydın A., Hamza A’yı ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine bıraktıktan sonra Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlu Emrullah A. ile birlikte polise teslim oldu.