Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Yeni Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam 20.30 sıralarında daha önce yaşadıkları bir tartışma yüzünden husumetli olan iki komşu arasında sokak üzerinde tekrardan sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyünce 52 yaşındaki D.A., ile ismi öğrenilemeyen komşusu birbirine girdi. Yaşanan kavga sonrasında ismi öğrenilemeyen komşu, D.A.’yı karnından ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Yaşanan kavga sonrası olay yerine hemen sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri D.A.’yı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Saldırgan komşu gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.