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Komşularının koku ihbarında bulunduğu evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Hüseyin Öztaş (52) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Komşularının koku ihbarında bulunduğu evde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Hüseyin Öztaş (52) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yalnız yaşayan Hüseyin Öztaş’ın kaldığı evden ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri Hüseyin Öztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Öztaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Öztaş’ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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