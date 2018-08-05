Komşularının koku ihbarında bulunduğu evde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Hüseyin Öztaş (52) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yalnız yaşayan Hüseyin Öztaş’ın kaldığı evden ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri Hüseyin Öztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Öztaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Öztaş’ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
FOTOĞRAFLI
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!