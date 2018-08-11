Komşularıyla kavga eden gelinini bacağından vurdu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Erdinç B. (49), komşularıyla kavga eden gelini Selanur B.'yi (27) tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

Olay akşam saatlerinde, Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selanur B., sokakta komşuları ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. İddiaya göre, gelininin komşuları ile kavga ettiğini duyan Erdinç B., komşularının gözü önünde 'Sen nasıl komşularımızla kavga edip, onlara hakaret edersin' diyerek tabanca ile ateş ederek gelinini bacağından vurdu. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralı Selanur B., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Erdinç B. ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

