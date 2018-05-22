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Komşusuna, öldürmeden önce çay ısmarlamış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI  Konya'da, konuşmak için ıssız yere götürdüğü komşusu Hüseyin Yeni'yi (29) tüfekle vurup öldüren Ramazan Ata (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

TUTUKLANDI
Konya'da, konuşmak için ıssız yere götürdüğü komşusu Hüseyin Yeni'yi (29) tüfekle vurup öldüren Ramazan Ata (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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