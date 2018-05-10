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Komşusuna süt götürürken traktör çarpan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

 KASTAMONU’da traktörün çarptığı Fatma Alişoğlu (52) hayatını kaybetti.

Komşusuna süt götürürken traktör çarpan kadın öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da traktörün çarptığı Fatma Alişoğlu (52) hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu merkez Akdoğan köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Cemalettin E.’nin kullandığı 37 LF 563 plakalı traktör, komşusuna süt bırakmak için evinden ayrılan ve yol kenarında yürüyen Fatma Alişoğlu’na çarptı. Alişoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma Alişoğlu'nun cenazesi savcının incelemesi sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Cemaletin E., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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